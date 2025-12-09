Évaluez votre niveau de maîtrise du numérique et progressez !

Au-delà de simples QCM

Des défis ludiques et apprenants ainsi que des mises en situation inspirés de la vraie vie : manipulez des fichiers et des données, enquêtez sur le web, et challengez-vous sur des questions de culture numérique !

Pour tous les niveaux

De débutant à expert, les questions sont personnalisées et s’adaptent à votre niveau, réponse après réponse.

Des corrections et des tutos

En fonction des résultats, des tutoriels en ligne vous sont recommandés pour favoriser vos progrès.