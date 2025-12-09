Ce que vous pouvez faire avec Pix

Testez-vous gratuitement

Créez votre compte personnel, mesurez et améliorez votre niveau de maîtrise des usages numériques à partir d'activités ludiques et des questions-défis apprenants.

Progressez à votre rythme

Développez des compétences numériques fondamentales pour votre vie personnelle, professionnelle et citoyenne.

Valorisez vos compétences

Passez la Certification Pix (éligible au CPF) et valorisez officiellement vos compétences numériques sur votre CV.

Relevez votre premier défi avec notre test de démo

Essayez Pix sans inscription en 7 questions

Évaluez votre niveau de maîtrise du numérique et progressez !

Au-delà de simples QCM

Des défis ludiques et apprenants ainsi que des mises en situation inspirés de la vraie vie : manipulez des fichiers et des données, enquêtez sur le web, et challengez-vous sur des questions de culture numérique !

Pour tous les niveaux

De débutant à expert, les questions sont personnalisées et s’adaptent à votre niveau, réponse après réponse.

Des corrections et des tutos

En fonction des résultats, des tutoriels en ligne vous sont recommandés pour favoriser vos progrès.

5 domaines, 16 compétences, 7 niveaux

  • Information et données
  • Communication et collaboration
  • Création de contenu
  • Protection et sécurité
  • Environnement numérique

Comment ça marche ?

Naviguez librement ou utilisez vos propres connaissances

Vous pouvez vous aider d’internet et utiliser les outils et logiciels de votre choix pour répondre à la majorité des questions. Une sélection de défis vous invite également à répondre sans aide.

Allez à votre rythme

Pas de stress, arrêtez et reprenez votre test quand vous le voulez.

Des exercices personnalisés

Réponse après réponse, Pix adapte la difficulté des questions en fonction de votre niveau pour vous aider à progresser efficacement.

Corrections et tutos

Toutes les 5 questions, découvrez vos bonnes et mauvaises réponses, et consultez des tutos recommandés et des indices pour progresser.

Recommencez

Pour améliorer votre score ou vérifier vos acquis, vous pouvez retenter le test !

Qui sommes-nous ?

Initié par l’État en 2016, Pix est une structure à but non lucratif constituée en Groupement d’intérêt réunissant différents acteurs publics engagés dans les domaines de l’éducation et de la formation.

Notre mission : accompagner la transformation numérique de notre société et de notre économie en aidant des millions d’utilisateurs à cultiver leurs compétences numériques tout au long de leur vie.

Pix est...

Universel

Évaluer, développer, certifier : 3 missions d’intérêt général incarnées dans un seul et même service public ouvert à tous.

Libre et agile

Une plateforme en logiciel libre développée au travers de méthodes agiles.

Co-construit

Intégration des signalements des utilisateurs, organisation de panels : chacun peut proposer des améliorations sur chaque question.

Découvrez nos partenaires institutionnels

Gouvernement
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'informations
Centre national d'enseignement à distance
Université ouverte des Humanités
Université de Strasbourg
Agence nationale de la cohésion des territoires
Conservatoire national des arts et métiers
UNESCO
Fédération Wallonie-Bruxelles

Nos actualités

Pix en chiffres

7,3 millions

d'utilisateurs actifs par an

2,6 milliards

de défis Pix joués

7,8 millions

de certifications passées depuis 2017