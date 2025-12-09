Relevez votre premier défi avec notre test de démo
Essayez Pix sans inscription en 7 questions
Créez votre compte personnel, mesurez et améliorez votre niveau de maîtrise des usages numériques à partir d'activités ludiques et des questions-défis apprenants.
Développez des compétences numériques fondamentales pour votre vie personnelle, professionnelle et citoyenne.
Passez la Certification Pix (éligible au CPF) et valorisez officiellement vos compétences numériques sur votre CV.
Des défis ludiques et apprenants ainsi que des mises en situation inspirés de la vraie vie : manipulez des fichiers et des données, enquêtez sur le web, et challengez-vous sur des questions de culture numérique !
De débutant à expert, les questions sont personnalisées et s’adaptent à votre niveau, réponse après réponse.
En fonction des résultats, des tutoriels en ligne vous sont recommandés pour favoriser vos progrès.
Vous pouvez vous aider d’internet et utiliser les outils et logiciels de votre choix pour répondre à la majorité des questions. Une sélection de défis vous invite également à répondre sans aide.
Pas de stress, arrêtez et reprenez votre test quand vous le voulez.
Réponse après réponse, Pix adapte la difficulté des questions en fonction de votre niveau pour vous aider à progresser efficacement.
Toutes les 5 questions, découvrez vos bonnes et mauvaises réponses, et consultez des tutos recommandés et des indices pour progresser.
Pour améliorer votre score ou vérifier vos acquis, vous pouvez retenter le test !
Initié par l’État en 2016, Pix est une structure à but non lucratif constituée en Groupement d’intérêt réunissant différents acteurs publics engagés dans les domaines de l’éducation et de la formation.
Notre mission : accompagner la transformation numérique de notre société et de notre économie en aidant des millions d’utilisateurs à cultiver leurs compétences numériques tout au long de leur vie.
Évaluer, développer, certifier : 3 missions d’intérêt général incarnées dans un seul et même service public ouvert à tous.
Une plateforme en logiciel libre développée au travers de méthodes agiles.
Intégration des signalements des utilisateurs, organisation de panels : chacun peut proposer des améliorations sur chaque question.
L’Observatoire Pix des compétences numériques publie une étude nationale inédite sur la maîtrise du numérique des étudiants à l’université. Fondée sur les résultats réels de la Certification Pix, elle offre une cartographie précise du niveau de compétences numériques des étudiants inscrits en Licence en 2025.
À l’occasion de la journée de lutte contre le cyberharcèlement à l’école, découvrez comment Pix aide les élèves, les enseignants, les familles et les citoyens à mieux comprendre, prévenir et lutter contre le harcèlement en ligne.
À l’occasion du Cybermois 2025, Pix se mobilise pour sensibiliser et former les organisations aux enjeux de la cybersécurité. Un webinaire interactif le 14 octobre marquera le temps fort de cette campagne.
